10 августа, 09:44

«Самая сумасшедшая толпа»: Рэпер Akon порадовал российских фанатов фантастической новостью

Mash: Рэпер Akon планирует гастроли по России, включая Сибирь

Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Рэпер Akon, известный также как «Смекта о-о-о-о-о», после успешных концертов в Сочи и Москве заявил в эксклюзивном интервью Mash о планах провести тур по России, особенно по Сибири.

Рэпер Akon планирует гастроли по России, включая Сибирь. Видео © Telegram / Mash

«Я бы с удовольствием хотел тур по России. Абсолютно не боюсь Сибири. Это наверно самая сумасшедшая толпа», — сказал он.

52-летний артист выступил 1 и 2 августа: сначала в Сочи, а затем собрал 14 тысяч зрителей на «ЦСКА Арене» в Москве. Он поблагодарил поклонников за энергетику и организаторов за тёплый приём. Кроме того, Akon анонсировал выпуск нового альбома до конца года и готовит неожиданные коллаборации с другими исполнителями.

Напомним, что концерт американского рэпера Akon в Москве на арене ЦСКА завершился аншлагом. Несмотря на поздний час, десятки преданных фанатов дождались артиста у служебного выхода, встречая его с русскими матрёшками, плакатами и громкими криками. Некоторые поклонники не смогли сдержать слёз от эмоций.

Милена Скрипальщикова
