«Самая сумасшедшая толпа»: Рэпер Akon порадовал российских фанатов фантастической новостью

Рэпер Akon, известный также как «Смекта о-о-о-о-о», после успешных концертов в Сочи и Москве заявил в эксклюзивном интервью Mash о планах провести тур по России, особенно по Сибири.

Рэпер Akon планирует гастроли по России, включая Сибирь. Видео © Telegram / Mash

«Я бы с удовольствием хотел тур по России. Абсолютно не боюсь Сибири. Это наверно самая сумасшедшая толпа», — сказал он.

52-летний артист выступил 1 и 2 августа: сначала в Сочи, а затем собрал 14 тысяч зрителей на «ЦСКА Арене» в Москве. Он поблагодарил поклонников за энергетику и организаторов за тёплый приём. Кроме того, Akon анонсировал выпуск нового альбома до конца года и готовит неожиданные коллаборации с другими исполнителями.