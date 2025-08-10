«Самая сумасшедшая толпа»: Рэпер Akon порадовал российских фанатов фантастической новостью
Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Рэпер Akon, известный также как «Смекта о-о-о-о-о», после успешных концертов в Сочи и Москве заявил в эксклюзивном интервью Mash о планах провести тур по России, особенно по Сибири.
Рэпер Akon планирует гастроли по России, включая Сибирь. Видео © Telegram / Mash
«Я бы с удовольствием хотел тур по России. Абсолютно не боюсь Сибири. Это наверно самая сумасшедшая толпа», — сказал он.
52-летний артист выступил 1 и 2 августа: сначала в Сочи, а затем собрал 14 тысяч зрителей на «ЦСКА Арене» в Москве. Он поблагодарил поклонников за энергетику и организаторов за тёплый приём. Кроме того, Akon анонсировал выпуск нового альбома до конца года и готовит неожиданные коллаборации с другими исполнителями.
Напомним, что концерт американского рэпера Akon в Москве на арене ЦСКА завершился аншлагом. Несмотря на поздний час, десятки преданных фанатов дождались артиста у служебного выхода, встречая его с русскими матрёшками, плакатами и громкими криками. Некоторые поклонники не смогли сдержать слёз от эмоций.