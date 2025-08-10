Талибы* лишили тысячи женщин заработка из-за запрета на «излишнюю роскошь»

Представители движения «Талибан»* начали масштабную кампанию по ликвидации косметических салонов для женщин в Кабуле. Под новые ограничения подпали сотни подобных заведений, оставив без заработка около 60 тысяч женщин. Об этом сообщает Tolo news.

«Эти меры нанесли серьёзный удар по экономической жизни женщин, работающих в этом секторе. По оценкам экспертов, до этого решения в парикмахерских работало около 60 тысяч женщин. Многие из этих женщин были главными кормильцами своих семей», — указано в статье.

Салоны красоты подверглись принудительному закрытию, а их имущество изымается или уничтожается. Иногда заведения попросту сносили, подчёркивая запрет на «развлечения и излишнюю роскошь» для женщин.

Ранее в Кабуле задержали десятки женщин за внешний вид. Свидетели утверждают, что во время арестов талибы применяли физическую силу и не привлекали к задержаниям женщин-полицейских. Местные жители также заявили об усилении патрулирования улиц.