10 августа, 09:56

В офисе Зеленского назвали условия мира и отвергли идею о границе с РФ по линии фронта

Ермак: Украина не согласна признавать линию фронта границей с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liukov

Киев отвергает идею признания текущей линии боевого соприкосновения в качестве границы с Россией. Об этом сообщил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак на своей странице в соцсетях после консультаций с европейскими и американскими коллегами по вопросам разрешения кризиса.

«Прекращение огня — нужно. Линия фронта — не граница», — заявил он.

Ермак дополнил, что с его точки зрения, надёжное, длительное урегулирование возможно только за столом переговоров с украинской стороной. Глава офиса Зеленского особо отметил, что поддержка со стороны украинских партнёров является не только вербальной: киевские власти получают серьёзное финансовое и военное содействие. Он добавил, что санкционная поддержка будет действовать до полного завершения украинского конфликта.

Ермак углядел «затягивание времени» в заявлении Пескова о встрече Путина и Зеленского
Ранее Life.ru писал, что из-за невосполнимых потерь личного состава, украинская армия вынуждена жертвовать качеством подготовки иностранных добровольцев из Колумбии, принимая их на службу даже при недостаточном уровне профессионализма.

