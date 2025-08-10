Россиянин поругался с соседкой по коммуналке и всунул ей в лифчик гранату
Мужчина в Ленобласти подбросил женщине в бюстгальтер гранату, он задержан
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SergeyKPI
Мужчина во время ссоры с соседкой положил ей в бюстгальтер гранату периода Великой Отечественной войны в Кингисеппе. После чего его задержала полиция. Об этом сообщил 78.ru.
Инцидент произошёл вечером 5 августа в коммунальной квартире на улице Карла Маркса. Во время конфликта один из жильцов положил гранату Ф-1, находящуюся в коррозийном состоянии, в бюстгальтер женщины, а затем забрал его и ушёл в свою комнату. Пострадавшая обратилась в полицию 8 августа, после чего подозреваемый был задержан.
Возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ — за незаконное хранение взрывчатых веществ. Гранату передали сапёрам для уничтожения. Следователи выясняют происхождение взрывного устройства. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что житель Симферополя получил тяжёлую травму, пытаясь рассмотреть найденный в лесу боеприпас. Мужчина услышал громкий хлопок и очнулся с оторванной рукой. При обыске дома у него нашли ещё одну гранату и порох. Сейчас проводится проверка по этому факту.