Россиянин поругался с соседкой по коммуналке и всунул ей в лифчик гранату

Мужчина во время ссоры с соседкой положил ей в бюстгальтер гранату периода Великой Отечественной войны в Кингисеппе. После чего его задержала полиция. Об этом сообщил 78.ru.

Инцидент произошёл вечером 5 августа в коммунальной квартире на улице Карла Маркса. Во время конфликта один из жильцов положил гранату Ф-1, находящуюся в коррозийном состоянии, в бюстгальтер женщины, а затем забрал его и ушёл в свою комнату. Пострадавшая обратилась в полицию 8 августа, после чего подозреваемый был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ — за незаконное хранение взрывчатых веществ. Гранату передали сапёрам для уничтожения. Следователи выясняют происхождение взрывного устройства. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности.