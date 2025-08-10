Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 10:34

Главврач Ивановской городской больницы разбился на гидроцикле

Погибшими на гидроцикле в Ивановской области оказались местный врач и его дочь

Главврач Ивановской горбольницы разбился на гидроцикле с 20-летней дочкой. Обложка © Ивановская городская больница

Главврач Ивановской горбольницы разбился на гидроцикле с 20-летней дочкой. Обложка © Ивановская городская больница

Главный врач Ивановской городской больницы №7 Евгений Стулов и его 20-летняя дочь погибли при столкновении гидроцикла с опорой пешеходного моста в посёлке Каменка Ивановской области. Об этом сообщил SHOT.

Главврач Ивановской горбольницы разбился на гидроцикле с 20-летней дочкой. Обложка © Telegram / SHOT

Главврач Ивановской горбольницы разбился на гидроцикле с 20-летней дочкой. Обложка © Telegram / SHOT

Трагедия произошла на реке Сунже. Стулов с дочерью катались на гидроцикле вместе с водителем, который разогнался, после чего транспорт занесло и он врезался в опору моста. Медика и его дочь спасти не удалось, водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии.

На пляже в Одесской области взорвалась мина, есть погибшие
На пляже в Одесской области взорвалась мина, есть погибшие

Напомним, что вечером 9 августа на реке Сунжа в посёлке Каменка Ивановской области гидроцикл с двумя пассажирами врезался в опору моста. Оба пассажира погибли на месте, водитель был госпитализирован с травмами. По данным Западного МСУТ СК России, возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ — за нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Только на Life
  • Ивановская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar