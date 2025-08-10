Главврач Ивановской городской больницы разбился на гидроцикле

Главный врач Ивановской городской больницы №7 Евгений Стулов и его 20-летняя дочь погибли при столкновении гидроцикла с опорой пешеходного моста в посёлке Каменка Ивановской области. Об этом сообщил SHOT.

Главврач Ивановской горбольницы разбился на гидроцикле с 20-летней дочкой. Обложка © Telegram / SHOT

Трагедия произошла на реке Сунже. Стулов с дочерью катались на гидроцикле вместе с водителем, который разогнался, после чего транспорт занесло и он врезался в опору моста. Медика и его дочь спасти не удалось, водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии.