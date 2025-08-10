Главврач Ивановской городской больницы разбился на гидроцикле
Погибшими на гидроцикле в Ивановской области оказались местный врач и его дочь
Главврач Ивановской горбольницы разбился на гидроцикле с 20-летней дочкой. Обложка © Ивановская городская больница
Главный врач Ивановской городской больницы №7 Евгений Стулов и его 20-летняя дочь погибли при столкновении гидроцикла с опорой пешеходного моста в посёлке Каменка Ивановской области. Об этом сообщил SHOT.
Главврач Ивановской горбольницы разбился на гидроцикле с 20-летней дочкой. Обложка © Telegram / SHOT
Трагедия произошла на реке Сунже. Стулов с дочерью катались на гидроцикле вместе с водителем, который разогнался, после чего транспорт занесло и он врезался в опору моста. Медика и его дочь спасти не удалось, водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Напомним, что вечером 9 августа на реке Сунжа в посёлке Каменка Ивановской области гидроцикл с двумя пассажирами врезался в опору моста. Оба пассажира погибли на месте, водитель был госпитализирован с травмами. По данным Западного МСУТ СК России, возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ — за нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек.