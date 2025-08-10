В Ивановской области гидроцикл столкнулся с опорой моста, двое погибли

Трагическое происшествие на реке Сунжа в Ивановской области унесло жизни двух человек. Вечером 9 августа водитель гидроцикла с двумя пассажирами на борту не справился с управлением и врезался в опору моста в посёлке Каменка. В результате столкновения оба пассажира получили смертельные травмы и скончались на месте, водитель был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.