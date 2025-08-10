В Ивановской области гидроцикл столкнулся с опорой моста, двое погибли
Гидроцикл. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Трагическое происшествие на реке Сунжа в Ивановской области унесло жизни двух человек. Вечером 9 августа водитель гидроцикла с двумя пассажирами на борту не справился с управлением и врезался в опору моста в посёлке Каменка. В результате столкновения оба пассажира получили смертельные травмы и скончались на месте, водитель был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Как сообщили в Западном МСУТ СК России, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
В рамках расследования следователи провели тщательный осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и назначили комплекс судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую и техническую экспертизу гидроцикла.
Ранее в акватории бухты Троицы, расположенной в Приморье, гидроцикл столкнулся с сап-бордом, на котором находились две девочки — 12 и 17 лет. В результате этого столкновения школьницы получили травмы различной степени тяжести. Ответственный за наезд на детей мужчина был задержан.