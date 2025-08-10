Рябков заявил, что у России есть не только «Орешник»
Российская оборонная промышленность производит и другие виды новейшего оружия, помимо «Орешника». Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Я не могу называть то, что мне не положено называть, но [оно] есть», — сказал представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала «Россия-1».
Рябков дал понять оппонентам России, что Москва не бездействовала.
Напомним, что ВС РФ впервые запустили «Орешник» по цели на Украине 21 ноября 2024 года. В июне президент России Владимир Путин объявил, что начался серийный выпуск «Орешника».