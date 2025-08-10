«Впереди американского паровоза»: Рябков рассказал, в какой стране русофобии больше, чем в США
Внешняя политика Великобритании более агрессивна в антироссийских настроениях, чем политика США, заявил замминистра МИД России Сергей Рябков. При этом, Москва занимает сдержанную позицию, применяя лишь компенсирующие меры.
«В некоторых аспектах этой политики русофобии Лондон бежит впереди американского паровоза. <...> Мы компенсирующие меры применяем и будем этим заниматься дальше», — заявил Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее Life.ru сообщал, что британские власти запустить программу по применению аэростатов для разведывательной функции. Это решение делается с явным антироссийским расчётом. Есть угроза, что аппараты будут использовать в диверсионных целях.