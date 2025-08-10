Звезда «Красотки на всю голову» изменилась до неузнаваемости после операции на позвоночнике

Американская актриса и комик Эми Шумер сообщила, что перенесла сложную операцию на позвоночнике после травмы, полученной во время сёрфинга. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

«С тех пор, как я получила травму от сёрфинга, мой 5L убивает меня. Сегодня мне сделали ламинэктомию! Короткое выздоровление и когда я почувствую себя лучше куплю бюстгальтер!» — написала она.

Звезда фильма «Красотка на всю голову» опубликовала фото с ходунками и поделилась деталями восстановления. По её словам, операция заключалась в удалении костной ткани позвонка.