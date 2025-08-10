Встреча Путина и Трампа
10 августа, 11:04

Звезда «Красотки на всю голову» изменилась до неузнаваемости после операции на позвоночнике

Актриса Эми Шумер перенесла операцию на позвоночнике после травмы

Актриса Эми Шумер до и после операции на позвоночник.

Американская актриса и комик Эми Шумер сообщила, что перенесла сложную операцию на позвоночнике после травмы, полученной во время сёрфинга. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

«С тех пор, как я получила травму от сёрфинга, мой 5L убивает меня. Сегодня мне сделали ламинэктомию! Короткое выздоровление и когда я почувствую себя лучше куплю бюстгальтер!» — написала она.

Звезда фильма «Красотка на всю голову» опубликовала фото с ходунками и поделилась деталями восстановления. По её словам, операция заключалась в удалении костной ткани позвонка.

Ранее певица Маргарита Суханкина в 2022 году перенесла операцию по уменьшению желудка, благодаря чему похудела на 30 килограммов. Позже артистка рассказала, что после шунтирования вес держится без особых усилий — желудок стал меньше, и для насыщения теперь нужно совсем немного еды. По её словам, она питается сбалансированно, предпочитая овощи, фрукты, нежирное мясо и рыбу.

