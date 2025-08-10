Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

10 августа, 11:58

Российские военные в ЦАР разоружили около 700 боевиков менее чем за месяц

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katja Tsvetkova

Центрально-Африканская Республика переживает значительные позитивные изменения в сфере безопасности. Менее чем за месяц после официальной церемонии разоружения группировок UPC и 3R, прошедшей 10 июля в Банги, около 700 боевиков добровольно сложили оружие. Директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов отметил высокую эффективность проводимой работы.

«Так, к этому моменту — чуть менее, чем за месяц — сдалось порядка 700 боевиков. Помимо этого, российские инструкторы продолжают проводить регулярные рабочие встречи во всех уголках ЦАР, на которых обговаривают сдачу всё новых и новых групп местных боевиков», цитирует Иванова ТАСС.

Принципиально важно, что сдавшиеся боевики не только прекращают вооружённое противостояние, но и активно способствуют мирному урегулированию. Они передают информацию о других вооружённых группировках и призывают своих товарищей сложить оружие. В районах Буара и Сибю уже уничтожены группы боевиков, отказавшихся от мирной интеграции.

Ранее в Германии начали беспокоиться о том, что Москва расширяет своё влияние в Африке, в том числе за счёт соглашения по атомной энергетике. Сокращение присутствия Франции в африканских странах и желание последних сотрудничать с РФ может повлечь за собой серьёзные последствия для производства электроэнергии в Европе.

Полина Никифорова
