Штурмовые подразделения ВС РФ достигли значительного успеха на Донецком направлении, продвинувшись на 18 км в сторону Красноармейска (Покровска). Об этом сообщил заместитель командира роты 110-й бригады с позывным «Купол» в интервью РИА «Новости».

«В районе Покровска подразделение продвинулось более чем на 18 километров», — заявил военнослужащий.

Этот населённый пункт представляет собой ключевой логистический узел ВСУ, через который ранее осуществлялось снабжение группировок в Авдеевке и других западных районах ДНР.

Как пояснил источник агентства, взятие под контроль Красноармейска позволит перерезать важнейшие коммуникации украинских войск, связывающие северо-западные территории республики с основными силами. Город входит в зону ответственности украинской оперативно-стратегической группировки «Хортица» и наряду с Изюмом играет критическую роль в системе снабжения ВСУ.