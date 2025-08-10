Стало известно о продвижении российских штурмовиков под Красноармейском
Штурмовые подразделения ВС РФ достигли значительного успеха на Донецком направлении, продвинувшись на 18 км в сторону Красноармейска (Покровска). Об этом сообщил заместитель командира роты 110-й бригады с позывным «Купол» в интервью РИА «Новости».
«В районе Покровска подразделение продвинулось более чем на 18 километров», — заявил военнослужащий.
Этот населённый пункт представляет собой ключевой логистический узел ВСУ, через который ранее осуществлялось снабжение группировок в Авдеевке и других западных районах ДНР.
Как пояснил источник агентства, взятие под контроль Красноармейска позволит перерезать важнейшие коммуникации украинских войск, связывающие северо-западные территории республики с основными силами. Город входит в зону ответственности украинской оперативно-стратегической группировки «Хортица» и наряду с Изюмом играет критическую роль в системе снабжения ВСУ.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что освобождение Красноармейска будет иметь решающее значение для исхода битвы за Донбасс. Он полагает, что потенциальное быстрое взятие этого стратегически важного населённого пункта, возможно, стало одной из причин, побудивших администрацию президента США Дональда Трампа форсировать переговорный процесс с Россией.