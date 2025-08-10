«Закончит плохо»: Зеленскому предрекли незавидную судьбу
Константинов: Зеленский обречён на плохой конец, когда станет ненужным Западу
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
По мнению председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова, Владимир Зеленский обречён на печальный финал. В интервью для телеканала «Крым 24» он озвучил свой неблагоприятный прогноз.
«Я могу спрогнозировать будущее Зеленского. Он закончит плохо», — высказал своё мнение Константинов.
Он добавил, что сейчас Запад ещё нуждается в главе киевского режима для сохранения образа России как противника на территории Украины и для активного влияния на умы граждан. Но это не будет длиться всегда.
«Сейчас Зеленский Западу по-прежнему нужен. Стрелять прекратить — одно, а перестать воевать — это другое», — отметил спикер парламента.
Константинов добавил, что глава киевского режима не принимает самостоятельных решений. По мнению спикера, Зеленским управляет «группа украинских нацистов, которыми, в свою очередь, управляют извне».
Ранее сообщалось, что нежелание Владимира Зеленского идти на территориальные уступки и стремление сохранить своё влияние делают его основным барьером для мира между Россией и Украиной. Нереалистичные требования главаря киевского режима дискредитируют его самого, и мир всё чаще видит в нём первопричину продолжающихся военных действий.