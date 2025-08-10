Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 12:06

«Закончит плохо»: Зеленскому предрекли незавидную судьбу

Константинов: Зеленский обречён на плохой конец, когда станет ненужным Западу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

По мнению председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова, Владимир Зеленский обречён на печальный финал. В интервью для телеканала «Крым 24» он озвучил свой неблагоприятный прогноз.

«Я могу спрогнозировать будущее Зеленского. Он закончит плохо», — высказал своё мнение Константинов.

Он добавил, что сейчас Запад ещё нуждается в главе киевского режима для сохранения образа России как противника на территории Украины и для активного влияния на умы граждан. Но это не будет длиться всегда.

«Сейчас Зеленский Западу по-прежнему нужен. Стрелять прекратить — одно, а перестать воевать — это другое», — отметил спикер парламента.

Константинов добавил, что глава киевского режима не принимает самостоятельных решений. По мнению спикера, Зеленским управляет «группа украинских нацистов, которыми, в свою очередь, управляют извне».

«Украинцы устали»: Кличко заявил, что Зеленский готовится принять тяжёлое решение
«Украинцы устали»: Кличко заявил, что Зеленский готовится принять тяжёлое решение

Ранее сообщалось, что нежелание Владимира Зеленского идти на территориальные уступки и стремление сохранить своё влияние делают его основным барьером для мира между Россией и Украиной. Нереалистичные требования главаря киевского режима дискредитируют его самого, и мир всё чаще видит в нём первопричину продолжающихся военных действий.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar