По мнению председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова, Владимир Зеленский обречён на печальный финал. В интервью для телеканала «Крым 24» он озвучил свой неблагоприятный прогноз.

«Я могу спрогнозировать будущее Зеленского. Он закончит плохо», — высказал своё мнение Константинов.

Он добавил, что сейчас Запад ещё нуждается в главе киевского режима для сохранения образа России как противника на территории Украины и для активного влияния на умы граждан. Но это не будет длиться всегда.

«Сейчас Зеленский Западу по-прежнему нужен. Стрелять прекратить — одно, а перестать воевать — это другое», — отметил спикер парламента.

Константинов добавил, что глава киевского режима не принимает самостоятельных решений. По мнению спикера, Зеленским управляет «группа украинских нацистов, которыми, в свою очередь, управляют извне».