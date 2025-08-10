Британия пригрозила жёсткими санкциями, если Израиль вновь оккупирует Газу

Великобритания планирует ввести новые санкции против Израиля, если страна осуществит полный контроль над сектором Газа. Об этом сообщило издание The Sunday Times.

Несколько британских министерств получили задание подготовить серьёзные ограничения в случае полного захвата Газы Израилем. В частности, Министерство обороны обсуждает возможность запрета на обучение израильских военных в Британии.

Министерство иностранных дел проводит анализ возможных санкций, которые смогут донести до правительства Биньямина Нетаньяху неприемлемость такого шага. Представители канцелярии премьер-министра Кира Стармера отказались комментировать эти планы.