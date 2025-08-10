Встреча Путина и Трампа
10 августа, 12:19

«Большой и щедрый талант»: Путин поздравил режиссёра Адабашьяна с 80-летним юбилеем

Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Президент России Владимир Путин направил поздравление заслуженному деятелю искусств и кинорежиссёру Александру Адабашьяну в честь его 80-летнего юбилея, отметив его профессиональные достижения и творческий талант. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Ваши творческие проекты неизменно отличаются оригинальностью замысла и узнаваемым почерком настоящего мастера. За этим несомненным профессиональным успехом годы созидательного труда, большой и щедрый талант, вера в себя и своё предназначение»,говорится в поздравлении.

За годы работы он заслуженно признан выдающимся кинодраматургом и сценаристом. Путин пожелал юбиляру крепкого здоровья и всего наилучшего.

Александр Адабашьян имеет обширную фильмографию, включающую более 50 работ в кино и на телевидении. Среди его заметных ролей – дворецкий Бэрримор в «Собаке Баскервилей» (из цикла «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» по Артуру Конан Дойлу) и Михаил Берлиоз в экранизации «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Помимо актёрской деятельности, Адабашьян также проявил себя как художник-постановщик в фильмах Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Раба любви», а также как сценарист таких картин, как «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни Обломова» и «Очи чёрные».

Ранее Владимир Путин направил поздравительную телеграмму с 80-летием телеведущему Леониду Якубовичу. В послании президент отметил его выдающийся талант и жизнеутверждающий характер, а также многолетнюю работу ведущим популярной программы «Поле чудес», которая завоевала любовь зрителей по всей стране.

