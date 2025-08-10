«Я могла бы изменить ход истории»: Британская актриса поделилась, как отказала Трампу

Британская актриса Эмма Томпсон раскрыла любопытный эпизод из своей биографии — она отвергла романтическое предложение президента США Дональда Трампа. Как отмечает издание Telegraph, это произошло задолго ещё до его первого баллотирования.

Во время съёмок фильма «Основные цвета» в 1998 году Трамп неожиданно позвонил актрисе. По её словам, он представился и предложил ужин в одном из своих роскошных заведений. Томпсон сначала приняла это за шутку, вежливо поблагодарила и пообещала перезвонить, но так и не сделала этого.

Как отметила актриса, в тот самый день суд официально расторг её брак с Кеннетом Браной. Она предположила, что у Трампа могли быть помощники, отслеживающие потенциальных спутниц. Тем не менее звезда совершенно не разочарована, что отказала в тот момент во встрече.

«Я могла бы пойти на свидание с Дональдом Трампом, и тогда мне было бы что рассказать. Я могла бы изменить ход американской истории», — добавила Томпсон.