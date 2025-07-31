«Решения лоббируются через жён»: Дональда и Меланию Трамп сравнили с Адамом и Евой
Депутат Кузнецов: Трампу придётся отвечать за свои поступки перед Богом
Дональд и Мелания Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Debby Wong
За свои действия американский лидер Дональд Трамп лично будет нести ответственность перед Всевышним, независимо от того, оказывала ли его супруга Мелания влияние на принимаемые им решения. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Кузнецов.
«Со времен Адама, мягко говоря, не самые мудрые решения лоббируются через жён. Трамп не будет исключением. Но Бог всё равно в первую очередь спрашивал с Адама, а не с Евы», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».
Кузнецов подчеркнул, что отслеживание переменчивой позиции Трампа представляется малопродуктивным занятием. По его словам, республиканцу придётся отвечать за свои решения непосредственно перед Богом. Что касается высказываний главы Белого дома, то они настолько часто претерпевали изменения, что наблюдение за ними вряд ли имеет практический смысл.
Напомним, ранее в США сообщили, что риторика президента США по отношению к Москве стала жёстче под воздействием его супруги Мелании, которая просит Трампа помогать Украине. Однако как считает журналист кремлёвского пула, автор телеграм-канала «Юнашев Live» Александр Юнашев, слухи о политической активности первой леди и силе её влияния на супруга сильно преувеличены. Раньше, напоминает собеседник Life.ru, считалось, что Мелания болеет за другую команду.