«Решения лоббируются через жён»: Дональда и Меланию Трамп сравнили с Адамом и Евой

За свои действия американский лидер Дональд Трамп лично будет нести ответственность перед Всевышним, независимо от того, оказывала ли его супруга Мелания влияние на принимаемые им решения. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Кузнецов.

«Со времен Адама, мягко говоря, не самые мудрые решения лоббируются через жён. Трамп не будет исключением. Но Бог всё равно в первую очередь спрашивал с Адама, а не с Евы», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».