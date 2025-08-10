Очередной шок от ПЦУ: На Украине начали проповедовать священники в шортах и с дредами
Шорты и дреды священников ПЦУ вызвали шок у верующих
Украинские священники. Обложка © Союз православных журналистов, пресс-служба ПЦУ
На Украине ведутся дискуссии после появления священника раскольнической ПЦУ Юлиана Тымчука на проповеди, где он рассказывает, какими должны и не должны быть дети, стоя перед алтарём в сланцах, шортах и футболке. На это обратил внимание Союз православных журналистов.
Журналисты задумались, насколько приемлемым такой пляжный дресс-код является для священника, если прихожанина в таком прикиде наверняка развернули бы на входе в церковь.
Их внимание привлёк ещё один представитель ПЦУ — клирик Александр Дедюхин, который почему-то решил, что дреды ему настолько идут, что совершать службы можно прямо так. Своей причёской он похвастался перед подписчиками в соцсетях, хотя это может быть всего лишь привлечением внимания к его персоне.
«Клирики ПЦУ, даже не худшие их представители, не относятся серьёзно к своему служению, не ощущают храм местом присутствия Святого Духа», — написал автор публикации.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Черновцах на западе Украины раскольники из ПЦУ захватили очередной собор УПЦ. Группа из 50 человек просто взяла здание штурмом, избив попутно нескольких священнослужителей. Их позже доставили в больницы с ранами, ушибами и переломами.