Российские ПВО отразили массированную атаку беспилотников

В Минобороны рассказали о крупномасштабном перехвате украинских беспилотников в дневные часы. С 11:30 до 15:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся вторгнуться в воздушное пространство российских регионов.

Атака беспилотников охватила сразу несколько российских регионов. Так, пять БПЛА были уничтожены над территорией Тульской области, четыре – над Орловской областью, три – в Краснодарском крае, два беспилотника – в акватории Азовского моря и один – в Московской области.