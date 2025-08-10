Встреча Путина и Трампа
10 августа, 12:38

Российские ПВО отразили массированную атаку беспилотников

МО: Российские ПВО перехватили 15 беспилотников ВСУ за 3,5 часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 28neo

В Минобороны рассказали о крупномасштабном перехвате украинских беспилотников в дневные часы. С 11:30 до 15:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся вторгнуться в воздушное пространство российских регионов.

Атака беспилотников охватила сразу несколько российских регионов. Так, пять БПЛА были уничтожены над территорией Тульской области, четыре – над Орловской областью, три – в Краснодарском крае, два беспилотника – в акватории Азовского моря и один – в Московской области.

Напомним, что за минувшие сутки системы противовоздушной обороны уничтожили две ракеты «Нептун» и 372 дрона ВСУ. Также в числе сбитых целей оказались шесть реактивных снарядов HIMARS.

Полина Никифорова
