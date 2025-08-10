Российским врачам разрешили отступать от клинических рекомендаций — плюсы и минусы

В России с 3 августа вступил в силу закон, разрешающий врачам отступать от клинических рекомендаций (КР) без риска административной или уголовной ответственности. Новые правила сохраняют за клиническими рекомендациями статус ориентира, но предоставляют медикам больше свободы в принятии решений с учётом индивидуальных особенностей пациента.

Инициатива, поддержанная президентом, призвана снизить бюрократическую нагрузку на медицинских работников. Ранее клинические рекомендации рассматривались как строгий стандарт, и любое отклонение могло стать поводом для проверок или судебных разбирательств. Теперь врачи смогут изменять тактику лечения при аллергических реакциях, редких диагнозах или нестандартном течении заболевания, не опасаясь санкций, поясняют коллеги из РИА «ФедералПресс».

Медицинское сообщество оценивает нововведение неоднозначно. С одной стороны, это даёт больше гибкости в работе со сложными пациентами и снижает страх перед проверками. С другой — сохраняется вероятность конфликтов со страховыми компаниями, которые могут оспаривать случаи отклонения от стандартов. Кроме того, отсутствие чётких критериев для таких решений создаёт почву для субъективных оценок.

Клинические рекомендации Минздрава по-прежнему содержат научно обоснованные методы диагностики и лечения, но теперь их применение становится более вариативным. Эксперты отмечают, что для успешной реализации закона потребуется время на адаптацию как со стороны врачей, так и контролирующих органов.