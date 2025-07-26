Привлечь выпускников: Эксперт оценил идею повысить минимальную зарплату врачей до 112 тысяч

Многие выпускники медицинских вузов предпочитают работать в частных клиниках, потому что не могут рассчитывать на столь высокую зарплату в госучреждениях. Однако обсуждаемая в Госдуме идея повышения минимальной зарплаты врачей до 112 тысяч в случае реализации может помочь привлечь кадры в государственные больницы, а также в целом повысить престиж профессии, уверен руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.

«В частных клиниках они могут зарабатывать 100-120 тысяч рублей, а в государственных — зарплата часто не превышает 40–50 тысяч», — отметил эксперт.

По его словам, основная проблема нехватки врачей заключается именно в недостаточной оплате труда в государственном секторе. Собеседник 360.ru привёл примерные расчёты возможных затрат на реализацию инициативы. Так, если повысить зарплаты только врачам с 50 до 112 тысяч рублей, это обойдётся бюджету примерно в 415 миллиардов рублей ежегодно.