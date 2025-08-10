Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 12:55

Тот ещё привередливый едок: Карл III изобрёл «тетеревяку»

Daily Mail: В рецепте Карла III петуха в вине заменили на тетерева

Обложка © ТАСС / АР / Jane Barlow

Обложка © ТАСС / АР / Jane Barlow

Британский монарх Карл III известен своими оригинальными кулинарными пристрастиями: он сам придумывает рецепты и строго контролирует приготовление блюд. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Короля Карла III, как и многих британцев по всей стране, можно охарактеризовать как привередливого едока. Но Чарльз, по слухам, умеет делать простые блюда экстравагантными, чтобы удовлетворить свой вкус», — говорится в материале.

Король ещё до коронации экспериментировал с блюдами, часто меняя в классических рецептах всего один ингредиент. В журнале Country Life он предложил заменить петуха в вине на тетерева, создав так называемую «тетеревяку» — мусаку с тетеревом.

По словам автора книги о королевской прислуге «Да, мэм» Том Куинн, у Карла III есть и другие необычные требования: он предпочитает, чтобы яйца варились в больших количествах, поскольку поварам сложно сразу приготовить их идеально. Журналистка Тина Браун добавляет, что король иногда приносит на официальные ужины заранее смешанный мартини и всегда заранее согласовывает меню.

Гренада отказалась от присяги королю Великобритании Карлу III
Гренада отказалась от присяги королю Великобритании Карлу III

Ранее сообщалось, что власти Великобритании разработали подробный план на случай смерти короля Карла III. Сценарий его похорон, получивший название «Менайский мост». Мероприятие расписано по минутам с учётом всех пожеланий монарха. Эксперт по этикету Екатерина Богачёва пояснила, что название связано с Менайским мостом, соединяющим Англию и Уэльс, ведь до коронации Карл носил титул принца Уэльского.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Великобритания
  • Карл III
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar