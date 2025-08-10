Тот ещё привередливый едок: Карл III изобрёл «тетеревяку»

Британский монарх Карл III известен своими оригинальными кулинарными пристрастиями: он сам придумывает рецепты и строго контролирует приготовление блюд. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Короля Карла III, как и многих британцев по всей стране, можно охарактеризовать как привередливого едока. Но Чарльз, по слухам, умеет делать простые блюда экстравагантными, чтобы удовлетворить свой вкус», — говорится в материале.

Король ещё до коронации экспериментировал с блюдами, часто меняя в классических рецептах всего один ингредиент. В журнале Country Life он предложил заменить петуха в вине на тетерева, создав так называемую «тетеревяку» — мусаку с тетеревом.

По словам автора книги о королевской прислуге «Да, мэм» Том Куинн, у Карла III есть и другие необычные требования: он предпочитает, чтобы яйца варились в больших количествах, поскольку поварам сложно сразу приготовить их идеально. Журналистка Тина Браун добавляет, что король иногда приносит на официальные ужины заранее смешанный мартини и всегда заранее согласовывает меню.