Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 13:05

Подальше от любопытных гостей: Медведицу Мику переселяют в новый вольер

В Пермском зоопарке гималайскую медведицу переселят в защищённый вольер

Медведица Мика. Обложка © Telegram / «Пермский край»

Медведица Мика. Обложка © Telegram / «Пермский край»

Пермский зоопарк принял решение о переезде молодой гималайский медведицы Мики из-за нарушений посетителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

«Появилась информация, что дети просовывают пальцы через решетку вольера Мики. Медведицу переселят в другой вольер», — заявили в ведомстве.

Поводом для решения стали многочисленные жалобы о недопустимом поведении посетителей, которые не только беспокоили животное, но и подвергали себя опасности.

В ведомстве подчеркнули, что на территории зоопарка размещены информационные стенды с правилами поведения, соблюдение которых обеспечивает безопасность как людей, так и животных. Все зафиксированные инциденты будут тщательно проанализированы для принятия дополнительных мер.

Новый вольер для Мики будет расположен в более защищённом месте, что ограничит возможность контактов с посетителями. К слову, гималайские медведи, несмотря на кажущуюся безобидность, являются дикими животными и требуют особого обращения.

Косолапый гость из тайги: Медвежонок и щенок устроили перепалку в кузбасском городе
Косолапый гость из тайги: Медвежонок и щенок устроили перепалку в кузбасском городе

Ранее сообщалось, что померанский шпиц из канадского Ванкувера, приобрел местную славу после того, как ему удалось прогнать бурого медведя, проникшего в жилой дом. Кадры инцидента были запечатлены на видеокамерах: хищник спокойно вошёл внутрь через незапертую дверь и оглядел гостиную, но был атакован крошечным, но чрезвычайно отважным псом. Напуганный зверь незамедлительно поспешил прочь.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar