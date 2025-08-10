Подальше от любопытных гостей: Медведицу Мику переселяют в новый вольер

Пермский зоопарк принял решение о переезде молодой гималайский медведицы Мики из-за нарушений посетителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

«Появилась информация, что дети просовывают пальцы через решетку вольера Мики. Медведицу переселят в другой вольер», — заявили в ведомстве.

Поводом для решения стали многочисленные жалобы о недопустимом поведении посетителей, которые не только беспокоили животное, но и подвергали себя опасности.

В ведомстве подчеркнули, что на территории зоопарка размещены информационные стенды с правилами поведения, соблюдение которых обеспечивает безопасность как людей, так и животных. Все зафиксированные инциденты будут тщательно проанализированы для принятия дополнительных мер.

Новый вольер для Мики будет расположен в более защищённом месте, что ограничит возможность контактов с посетителями. К слову, гималайские медведи, несмотря на кажущуюся безобидность, являются дикими животными и требуют особого обращения.