Аэропорт Ухты временно закрыли для полётов после атаки БПЛА

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту города Ухты, расположенного в Республике Коми. Данные ограничения продиктованы исключительно соображениями безопасности полётов. Об этом рассказали в Росавиации.

«Аэропорт Ухта. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — указали в пресс-службе.

Напомним, что сегодня город Ухта, расположенный в 1700 км от Украины, впервые с начала СВО стал целью атаки украинских вооружённых сил. По предварительным данным, для удара использовались польские БПЛА FlyEye, которые были запущены из Черниговской области.