На концерте Akon в Сочи фанатки устроили драку за потное полотенце рэпера

На концерте американского рэпера Akon в Сочи произошла массовая драка фанатками, которые боролись за потное полотенце, брошенное артистом в толпу. Об этом сообщил SHOT .

Поклонницы пытались разорвать полотенце, чтобы унести хотя бы его часть. Мужчины, присутствовавшие рядом, решили не вмешиваться в конфликт. В итоге полотенце забрала сильнейшая участница драки.

Ранее на концерте рэпера ICEGERGERT в Уфе произошёл инцидент с применением оружия. Во время выступления возник конфликт между зрителями после столкновения в слэме, который быстро перерос в массовую драку. Один из участников достал пистолет и поднял его вверх, но не применил.