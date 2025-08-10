Обман чистой воды: Россиянам объяснили, как отличить эффективное моющее средство от пустышки

Эксперт раскрыл секреты и объяснил, как отличить действенные моющие средства от бесполезных пустышек. Об этом основатель бренда «Аллхимика» Алексей Байчурин рассказал «Газете.ru».

«Главный маркер неэффективности — маленькая доля поверхностно-активных веществ (ПАВ) при обилии воды», — пояснил эксперт.

По его словам, качественное средство должно содержать не менее 15-30% ПАВ, а вода в составе не должна занимать первое место.

Эксперт рекомендует выбирать средства с биоразлагаемыми ПАВ растительного происхождения, энзимами для борьбы с органическими загрязнениями и комплексонами для смягчения воды. Особое внимание следует уделять упаковке — качественные продукты обычно разливают в непрозрачные ёмкости, защищающие активные компоненты от света.

При выборе важно изучать конкретный состав, а не доверять маркетинговым надписям. Хорошим признаком является пометка «концентрат» и густая консистенция средства. По словам специалиста, настоящее качество проявляется в результатах — отсутствии разводов на поверхностях и раздражения на коже после уборки.

Байчурин предупредил о распространённых маркетинговых уловках производителей. В частности, избыточное пенообразование и резкие отдушки часто маскируют слабую очищающую способность. Наличие хлора или аммиака может создавать ложное впечатление эффективности, но на деле вредит поверхностям и здоровью.