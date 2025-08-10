Власти Коми заявили об отсутствии пострадавших в результате падений БПЛА

После инцидентов с беспилотниками в Ухтинском районе Коми, для обеспечения безопасности работников предприятий, расположенных в зоне полётов, была проведена эвакуация. Врио главы региона Ростислав Гольдштейн сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Работники предприятий в зоне полёта беспилотного транспортного средства были эвакуированы в качестве превентивной меры безопасности. Специальные службы напоминают о действиях при обнаружении беспилотника», — написал он в телеграм-канале.

Власти призывают жителей соблюдать правила при обнаружении беспилотников. Не рекомендуется снимать и распространять материалы о применении вражеских БПЛА, чтобы не передавать разведданные противнику. Гражданам рекомендуют немедленно покинуть зону обнаружения аппарата, отойдя минимум на 100 метров за укрытие. Запрещается пытаться сбить дрон подручными средствами, использовать радиоаппаратуру или подходить к упавшему устройству.