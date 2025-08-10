«Всё с любовью»: Захарова раскрыла секрет своей десятилетней службы в МИД

Свой десятилетний юбилей назначения директором Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова будет отмечать в кругу семьи с малиной, привезённой из Крыма. Так, она прокомментировала в беседе с Kp.ru такое значимое для себя событие.

Дипломат отмечает знаменательную дату — сегодня исполняется ровно десять лет с момента назначения на пост. Она вошла в историю как первая женщина — официальный спикер российского внешнеполитического ведомства. Этот важный день Захарова собирается провести в кругу своей семьи, которая всегда поддерживала и помогала ей, а отмечать она будет крымской малиной.

Секрет успеха дипломата максимально прост — взаимная любовь. По её словам, таким образом она старается делать всё в жизни. И, конечно же, упорная работа, которая занимает не большую часть дня, а даже суток.

«Если ты не любишь свою работу, людей, с которыми и для которых ты работаешь, – это добровольный ад. Но когда делаешь всё с любовью, то даже самые невыносимые испытания становятся не кандалами, а крыльями», — отметила она.