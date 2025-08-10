Встреча Путина и Трампа
10 августа, 14:20

Путин рассказал Жапарову о предстоящей встрече с Трампом на Аляске

Путин обсудил с Жапаровым предстоящую встречу с Трампом и сотрудничество в ОДКБ

Владимир Путин и Садыр Жапаров. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с киргизским лидером Садыром Жапаровым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждён ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая ОДКБ», отмечается в сообщении.

В ходе беседы российский лидер проинформировал Жапарова о деталях переговоров со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и предстоящей встрече с главой США Дональдом Трампом на Аляске.

Киргизский президент положительно оценил развитие российско-американского диалога и усилия по политическому урегулированию украинского кризиса. Стороны также обсудили вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, учитывая председательство России в ЕАЭС и Киргизии в СНГ.

По итогам разговора лидеры подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении союзнических отношений между странами. Особое внимание было уделено перспективам развития торгово-экономического сотрудничества и совместной работе в рамках многосторонних интеграционных объединений.

Накануне, 9 августа, Путин провёл телефонный разговор со своим бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой. В ходе беседы главы государств обсудили итоги недавней встречи со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Оба лидера подтвердили своё взаимное стремление к укреплению стратегического партнерства между Россией и Бразилией, а также готовность к развитию сотрудничества в рамках объединения БРИКС.

Алиса Хуссаин
