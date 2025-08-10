Встреча Путина и Трампа
10 августа, 09:06

Путин рассказал президенту Таджикистана о переговорах с США

В ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Владимир Путин поделился ключевыми итогами переговоров между Россией и США, сообщили в пресс-службе таджикистанского лидера.

Рахмон, как отметили в его администрации, поблагодарил за предоставленные сведения и выразил поддержку стремлению Москвы к мирному разрешению украинского конфликта через политико-дипломатические каналы.

Макрон пожаловался, что их с Мерцем, Стармером и Зеленским не зовут на Аляску

Напомним, что встреча глав РФ и США пройдёт 15 августа на Аляске. Владимир Путин и Дональд Трамп будут делать как раз то, что Киеву не нравится больше всего, — обсуждать Украину и урегулирование без самой Украины. Американские СМИ пишут, что Владимира Зеленского туда не пригласили, потому что так захотел президент РФ. Никаких европейских союзников киевского режима там тоже не будет. При этом российский лидер не исключает встречи с украинским политиком в будущем.

Оксана Попова
