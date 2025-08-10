Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

10 августа, 15:11

Слишком дорого: Рестораны во Франции теряют клиентов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Catarina Belova

Французские гурманы стали реже посещать лучшие рестораны – на 15-20% за последние месяцы, сообщает BFMTV со ссылкой на профсоюз работников сферы общепита. Причина проста: цены на еду взлетели, а зарплаты у людей остались прежними.

«Посещаемость ресторанов во Франции за последнее время снизилась на 15-20%. Многие посетители указывают на слишком высокие цены в заведениях», — сказано в публикации.

Особенно остро эта проблема ощущается на юге Франции, где даже традиционный летний наплыв туристов не смог компенсировать отток гостей. Владелец ресторана в Монпелье, Оливье Фрербо, поделился с журналистами, что количество посетителей его заведения сократилось наполовину по сравнению с июлем прошлого года.

Он охарактеризовал результаты работы своего ресторана в июле 2025 года как «почти пустые», что стало тревожным сигналом для всей отрасли. Такая динамика отражает не только экономические сложности, но и меняющиеся потребительские предпочтения, подталкивая рестораторов искать новые подходы к привлечению клиентов.

В условиях растущей стоимости продуктов и услуг заведения вынуждены балансировать между необходимостью сохранить прибыль и желанием удержать лояльность посетителей. Эксперты прогнозируют, что без адаптации ценовой политики и улучшения сервиса ситуация может усугубиться, что повлечёт за собой дальнейшее снижение активности в сфере общественного питания.

Миллионер подавился вареником в польском ресторане и умер

Ранее французский телеканал рассказал, что в стране стало на 50% больше постельных клопов со сравнению с прошлогодними показателями. Эта проблема действительно беспокоит французов, поэтому они стали чаще посещать врачей.

Владимир Озеров
  • Франция
  • Общество
