Слишком дорого: Рестораны во Франции теряют клиентов

Французские гурманы стали реже посещать лучшие рестораны – на 15-20% за последние месяцы, сообщает BFMTV со ссылкой на профсоюз работников сферы общепита. Причина проста: цены на еду взлетели, а зарплаты у людей остались прежними.

«Посещаемость ресторанов во Франции за последнее время снизилась на 15-20%. Многие посетители указывают на слишком высокие цены в заведениях», — сказано в публикации.

Особенно остро эта проблема ощущается на юге Франции, где даже традиционный летний наплыв туристов не смог компенсировать отток гостей. Владелец ресторана в Монпелье, Оливье Фрербо, поделился с журналистами, что количество посетителей его заведения сократилось наполовину по сравнению с июлем прошлого года.

Он охарактеризовал результаты работы своего ресторана в июле 2025 года как «почти пустые», что стало тревожным сигналом для всей отрасли. Такая динамика отражает не только экономические сложности, но и меняющиеся потребительские предпочтения, подталкивая рестораторов искать новые подходы к привлечению клиентов.

В условиях растущей стоимости продуктов и услуг заведения вынуждены балансировать между необходимостью сохранить прибыль и желанием удержать лояльность посетителей. Эксперты прогнозируют, что без адаптации ценовой политики и улучшения сервиса ситуация может усугубиться, что повлечёт за собой дальнейшее снижение активности в сфере общественного питания.