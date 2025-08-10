Российская ПВО уничтожила 26 вражеских дронов за три часа

За три часа во второй половине дня 10 августа над пятью российскими регионами были ликвидированы 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом доложили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«В период с 15:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Силы ПВО перехватили 11 дронов над Брянской областью, 10 летательных аппаратов были ликвидированы над Калужской областью, 3 цели сбиты над Краснодарским краем, и по одному дрону – над Рязанской и Белгородской областями.