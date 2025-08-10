Встреча Путина и Трампа
10 августа, 15:43

Российская ПВО уничтожила 26 вражеских дронов за три часа

Минобороны: За три часа силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над пятью регионами РФ

Обложка © Life.ru / Шедеврум

За три часа во второй половине дня 10 августа над пятью российскими регионами были ликвидированы 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом доложили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«В период с 15:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Силы ПВО перехватили 11 дронов над Брянской областью, 10 летательных аппаратов были ликвидированы над Калужской областью, 3 цели сбиты над Краснодарским краем, и по одному дрону – над Рязанской и Белгородской областями.

Республика Коми впервые с начала СВО подверглась атаке дронов ВСУ
Республика Коми впервые с начала СВО подверглась атаке дронов ВСУ

Напомним, что сегодня утром дежурные расчёты российской ПВО нейтрализовали 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Шесть БПЛА были обезврежены в воздушном пространстве Курской области, аналогичное количество — над акваторией Азовского моря, а три аппарата успешно перехвачены над территорией Орловской области. Кроме того, по два беспилотника были сбиты над Калужской и Брянской областями.

Ольга Сливченко
