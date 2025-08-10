Россия в четыре раза увеличила импорт лекарств из США
РИАН: За июнь поставки фармпродукции из США в Россию увеличились в 4,3 раза
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos
В июне американский экспорт медицинской продукции в Россию достиг беспрецедентных 10,8 миллиона долларов, что более чем в четыре раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Примечательно, что рост продолжается: по сравнению с маем зафиксирован дополнительный подъём на 24%. Об этом сообщает РИА «Новости».
Наиболее существенный скачок произошёл в сегменте медикаментов и вакцин. Так, поставки лекарственных препаратов выросли в 6,7 раза, а иммунных сывороток — в 3,5 раза. Структура импорта впечатляет: медикаменты на 9,9 миллиона долларов, вакцины и иммунные сыворотки на 9,6 миллиона долларов, медицинские материалы на 301 тысячу долларов и перевязочные средства на 20 тысяч долларов.
Помимо фармацевтики, Россия также импортировала медицинское оборудование. В частности, были приобретены приборы для анестезии, магнитно-резонансные томографы, офтальмологические инструменты, рентгенологическое оборудование и ортопедические приспособления. Для сравнения, крупнейшими мировыми покупателями американской фармпродукции в июне стали Германия, Испания, Нидерланды, Китай и Япония.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия увеличила ввоз лапши из Китая и Южной Кореи до 43,6 миллиона долларов. Также в первой половине года импорт китайской лапши в Россию достиг рекордного уровня, составив 23,6 миллиона долларов. Это на 40% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.