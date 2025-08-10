Лысый бульдог по кличке Петуния выиграла титул самой уродливой собаки в мире
NYT: Самой уродливой собакой в мире стала метис бульдога без шерсти Петуния
Петунию спасли волонтёры, забрав её с захламленного двора заводчика в Лас-Вегасе. Обложка © Х / gingerxgem
Титул «Самой уродливой собаки мира» в этом году завоевала бульдог Петуния, спасённая из неблагоприятных условий. Как пишет The New York Times, Петуния и ее хозяйка Шеннон Нейман получили приз в размере 5 000 долларов. Также изображением лысой бульдожки украсят банки с пивом, производитель которого является спонсором конкурса.
Петуния и ее хозяйка получили приз в размере 5 000 долларов. Фото © Х / haber
«Петуния, двухлетняя бесшерстная помесь английского и французского бульдога из Юджина, штат Орегон, приехала на ярмарку в округе Сонома, штат Калифорния, не как идеально подготовленная выставочная собака, а просто такой, какая она есть», — сказано в сообщении.
Часть своей жизни Петуния провела у безответственного заводчика в Лас-Вегасе, пока не была вывезена спасателями из орегонского приюта Luvable Dog Rescue, где ей оказали полную медицинскую помощь.
Калифорнийский конкурс в Петалуме проводится с 1971 года. Главная его цель — показать, что настоящая красота питомца заключается не в породе, а в даруемой им любви и радости.
Ранее аналогичный конкурс — так называемый «собачий Оскар» — прошёл в Британии. Пятилетняя собака Пегги, которая исполнила роль в ожидаемом фильме «Дэдпул и Росомаха», стала лауреатом этой престижной премии. В качестве приза питомцу вручили специальный ошейник.