Лысый бульдог по кличке Петуния выиграла титул самой уродливой собаки в мире

Титул «Самой уродливой собаки мира» в этом году завоевала бульдог Петуния, спасённая из неблагоприятных условий. Как пишет The New York Times, Петуния и ее хозяйка Шеннон Нейман получили приз в размере 5 000 долларов. Также изображением лысой бульдожки украсят банки с пивом, производитель которого является спонсором конкурса.

Петуния и ее хозяйка получили приз в размере 5 000 долларов. Фото © Х / haber

«Петуния, двухлетняя бесшерстная помесь английского и французского бульдога из Юджина, штат Орегон, приехала на ярмарку в округе Сонома, штат Калифорния, не как идеально подготовленная выставочная собака, а просто такой, какая она есть», — сказано в сообщении.

Часть своей жизни Петуния провела у безответственного заводчика в Лас-Вегасе, пока не была вывезена спасателями из орегонского приюта Luvable Dog Rescue, где ей оказали полную медицинскую помощь.

Калифорнийский конкурс в Петалуме проводится с 1971 года. Главная его цель — показать, что настоящая красота питомца заключается не в породе, а в даруемой им любви и радости.