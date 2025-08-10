На западе Турции произошло сильное землетрясение

Ранее сегодня сообщалось, что Камчатку сотрясло очередное землетрясение силой 6,0. Его очаг залёг на глубине 33 км, в 215 километрах от краевой столицы — Петропавловска-Камчатского. Информации о том, ощущались ли подземные толчки местными жителями, на данный момент нет.