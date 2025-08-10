На западе Турции произошло сильное землетрясение
На западе Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / menur
На западе Турции зафиксировано землетрясение силой 6,1 балла. Информацию подтвердили в департаменте по ЧС страны.
Землетрясение, эпицентр которого располагался в провинции Балыкесир, произошло в 19:53 по местному времени (совпадающему с московским). О возможных жертвах и разрушениях пока ничего не сообщается.
Ранее сегодня сообщалось, что Камчатку сотрясло очередное землетрясение силой 6,0. Его очаг залёг на глубине 33 км, в 215 километрах от краевой столицы — Петропавловска-Камчатского. Информации о том, ощущались ли подземные толчки местными жителями, на данный момент нет.