Мёртвое волнение: Эксперт объяснил гибель режиссёра Бутусова опасным природным явлением
Режиссёр Юрий Бутусов мог утонуть из-за опасного природного явления — мёртвого волнения. Инцидент произошёл в районе города Созополь на южном побережье Болгарии. Специалисты отмечают, что в этот период на местных пляжах наблюдается сложное гидрологическое явление. Об этом рассказал профессиональный водолаз, мастер подводной фотографии Михаил Заимов.
«На пляжах в районе Созополя в эти дни отмечается мёртвое волнение. Как правило спасатели вывешивают красные флаги и не разрешают отдыхающим заходить далеко в море», — цитирует Заимова ТАСС.
Мёртвое волнение представляет собой особо опасный тип течения, при котором пловец моментально теряет возможность самостоятельно выбраться к берегу. Специалисты подчёркивают, что такое природное явление может быстро лишить человека сил и привести к трагическим последствиям.
Напомним, что о смерти Бутусова ранее сегодня сообщила в соцсетях актриса Варвара Шмыкова. После начала СВО 63-летний Бутусов уволился с поста главного режиссёра Театра имени Вахтангова и уехал в Париж, позже он работал над постановками в Вильнюсском Старом театре.