Несколько жилых зданий обрушилось из-за сильного землетрясения в Турции

В турецком городе Балыкесир произошло мощное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 6,1 обрушили несколько жилых зданий, создав чрезвычайную ситуацию для местных жителей. Афтершоки достигали 4,6. Об этом сообщает газета Milliyet.

Мощное землетрясение силой около 20 минут сотрясло Северо-Западную Турцию. Жители региона самостоятельно разбирают завалы разрушенных зданий, не дожидаясь прибытия спасателей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже распорядился направить к месту происшествия экстренные службы.

Напомним, что землетрясение, эпицентр которого располагался в провинции Балыкесир, произошло в 19:53 по местному времени (совпадающему с московским). О возможных жертвах и разрушениях пока ничего не сообщается.