Несколько жилых зданий обрушилось из-за сильного землетрясения в Турции
Milliyet: В турецком Балыкесире обрушились жилые здания из-за землетрясения
Последствия землетрясения в турецком Балыкесире. Обложка © X/ LionarWarf
В турецком городе Балыкесир произошло мощное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 6,1 обрушили несколько жилых зданий, создав чрезвычайную ситуацию для местных жителей. Афтершоки достигали 4,6. Об этом сообщает газета Milliyet.
В Турции произошло обрушение здание из-за землетрясения. Видео © X/ bpthaber
Мощное землетрясение силой около 20 минут сотрясло Северо-Западную Турцию. Жители региона самостоятельно разбирают завалы разрушенных зданий, не дожидаясь прибытия спасателей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже распорядился направить к месту происшествия экстренные службы.
Напомним, что землетрясение, эпицентр которого располагался в провинции Балыкесир, произошло в 19:53 по местному времени (совпадающему с московским). О возможных жертвах и разрушениях пока ничего не сообщается.