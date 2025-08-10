Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 18:03

Несколько жилых зданий обрушилось из-за сильного землетрясения в Турции

Milliyet: В турецком Балыкесире обрушились жилые здания из-за землетрясения

Последствия землетрясения в турецком Балыкесире. Обложка © X/ LionarWarf

Последствия землетрясения в турецком Балыкесире. Обложка © X/ LionarWarf

В турецком городе Балыкесир произошло мощное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 6,1 обрушили несколько жилых зданий, создав чрезвычайную ситуацию для местных жителей. Афтершоки достигали 4,6. Об этом сообщает газета Milliyet.

В Турции произошло обрушение здание из-за землетрясения. Видео © X/ bpthaber

Мощное землетрясение силой около 20 минут сотрясло Северо-Западную Турцию. Жители региона самостоятельно разбирают завалы разрушенных зданий, не дожидаясь прибытия спасателей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже распорядился направить к месту происшествия экстренные службы.

Очередное землетрясение произошло на Камчатке
Очередное землетрясение произошло на Камчатке

Напомним, что землетрясение, эпицентр которого располагался в провинции Балыкесир, произошло в 19:53 по местному времени (совпадающему с московским). О возможных жертвах и разрушениях пока ничего не сообщается.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar