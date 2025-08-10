Встреча Путина и Трампа
10 августа, 17:54

Силы ПВО за два часа уничтожили 14 дронов ВСУ над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Вечером 10 августа в течение двух часов российские силы ПВО успешно нейтрализовали 14 украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

В небе над Брянской областью было уничтожено девять беспилотников, над Калужской — три, и по одному над Орловской и Тульской областями.

Ранее сообщалось, что впервые за время конфликта украинские силы атаковали Ухту, город в Республике Коми, который расположен в 1700 км от Незалежной. Предварительно, были использованы беспилотные аппараты польского производства, запуск которых осуществлялся из Черниговской области.

Наталья Демьянова
