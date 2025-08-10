Силы ПВО за два часа уничтожили 14 дронов ВСУ над регионами России

Вечером 10 августа в течение двух часов российские силы ПВО успешно нейтрализовали 14 украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.



«С 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

В небе над Брянской областью было уничтожено девять беспилотников, над Калужской — три, и по одному над Орловской и Тульской областями.