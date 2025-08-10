Ирина Роднина поделилась мечтой, связанной с живущей в США дочерью

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной думы Ирина Роднина хотела бы, чтобы её дочь Алёна Миньковская жила в России. Об этом она заявила во время общения с корреспондентом Sport24.

«Конечно, хотела бы, чтобы дочка жила рядом, в России, и пробовала это сделать», — призналась Роднина.

При этом она подчеркнула, что признаёт за дочерью право выбора, напомнив, что Алёна живёт в Штатах с трёх лет. Отец Миньковской до 18 лет запрещал ей приезжать в Россию, рассказала Роднина. При этом Алёна успела обзавестись друзьями и знакомыми в РФ, а также поработать в RT.