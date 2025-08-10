При землетрясении в Турции пострадали минимум четыре человека

Землетрясение магнитудой 6,1 в Турции привело к значительным разрушениям и заставило местных жителей мобилизоваться для оказания помощи пострадавшим. По сообщениям телеканала NTV, порядка десяти жилых зданий оказались повреждены настолько сильно, что полностью обрушились. Очевидцы немедленно начали извлекать людей из-под завалов.

Местные жители спасают людей из-под завалов в Турции. Видео © X/ ogunseverokur

«К настоящему времени госпитализированы четыре человека, угрозы их жизням нет», — рассказал министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу.

Информация о погибших отсутствует. Стихийное бедствие затронуло район Сындыргы, расположенный в провинции Балыкесир. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 11 километров, и сила колебаний продолжалась около 20-30 секунд.