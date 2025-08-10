Рябков: Россия продолжала создавать ракеты во время действия моратория РСМД

Россия не прекращала работу над созданием ракет средней и меньшей дальности во время действия моратория на их развёртывание. Об этом в ходе интервью Ольге Скабеевой на «России 1» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Отрывок интервью публикует Telegram-канал «Вести».

Дипломат пояснил, что мораторий не предусматривал полного отказа от подобных вооружений, как и запрета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.