Москва более не считает целесообразным придерживаться моратория на развёртывание ракет средней и малой дальности (РСМД). По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, это вынужденная мера, направленная на охлаждение воинственного настроя в определённых столицах стран Североатлантического альянса.

«Какова альтернатива? Сглатывать, смириться с тем, что предпринимают американцы и их союзники, особенно европейские поджигатели войны <...> Мы должны и такими способами остужать слишком разгорячённые головы в некоторых столицах НАТОвских» , — заявил замминистра в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило о прекращении действия моратория на размещение наземных ракет средней и малой дальности. После выхода США из Договора о РСМД в 2019 году Россия пыталась сдерживать гонку вооружений, предлагая взаимные договорённости, но её инициативы были проигнорированы. Более того, Вашингтон и его партнёры не только объявили о планах развёртывания таких вооружений, но и уже ведут активную работу, включая испытания и подготовку инфраструктуры. В свете этих обстоятельств, Россия не считает нужным соблюдать односторонние ограничения. В Кремле подтвердили неоспоримое право РФ на любые действия по размещению РСМД.