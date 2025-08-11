МВД Турции: В результате землетрясения в Балыкесире обрушились 16 зданий

Поисково-спасательные работы после землетрясения в городе Балыкесир на северо-западе Турции завершены. В результате сейсмоактивности произошло обрушение 16 зданий, один человек погиб. Об том заявил глава МВД Турции Али Ерликая.

«В общей сложности в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир обрушились 16 зданий, только в четырёх из них постоянно проживали люди. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле», — сообщил глава МВД на брифинге.

Спасатели извлекли из-под завалов четырёх человек. Один из них позднее скончался, добавил Ерликая.