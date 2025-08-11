AFAD: В Турции после землетрясения произошло 20 афтершоков

В провинции Балыкесир на западе Турции зарегистрировано не менее 20 афтершоков после основного землетрясения. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Согласно данным ведомства, наиболее ощутимые толчки пришлись на территории Балыкесира, а также городов Измир, Маниса и Стамбул. К 22:00 по московскому времени отмечено 20 афтершоков, среди которых пять имели магнитуду от 4 до 5.