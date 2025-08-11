AFAD: В Турции после землетрясения произошло 20 афтершоков
Обложка © X / Irene
В провинции Балыкесир на западе Турции зарегистрировано не менее 20 афтершоков после основного землетрясения. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно данным ведомства, наиболее ощутимые толчки пришлись на территории Балыкесира, а также городов Измир, Маниса и Стамбул. К 22:00 по московскому времени отмечено 20 афтершоков, среди которых пять имели магнитуду от 4 до 5.
Напомним, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1, эпицентр которого находился в провинции Балыкесир. В результате происшествия обрушилось несколько жилых зданий. Жители региона самостоятельно разбирают завалы, не дожидаясь прибытия спасателей. По данным AFAD, толчки привели к обрушению одного здания и повреждению ещё 24.