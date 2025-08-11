Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 21:01

AFAD: В Турции после землетрясения произошло 20 афтершоков

Обложка © X / Irene

Обложка © X / Irene

В провинции Балыкесир на западе Турции зарегистрировано не менее 20 афтершоков после основного землетрясения. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Согласно данным ведомства, наиболее ощутимые толчки пришлись на территории Балыкесира, а также городов Измир, Маниса и Стамбул. К 22:00 по московскому времени отмечено 20 афтершоков, среди которых пять имели магнитуду от 4 до 5.

В результате землетрясения в Турции погиб один человек
В результате землетрясения в Турции погиб один человек

Напомним, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1, эпицентр которого находился в провинции Балыкесир. В результате происшествия обрушилось несколько жилых зданий. Жители региона самостоятельно разбирают завалы, не дожидаясь прибытия спасателей. По данным AFAD, толчки привели к обрушению одного здания и повреждению ещё 24.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar