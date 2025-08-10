Встреча Путина и Трампа
10 августа, 19:46

AFAD: В Турции землетрясение повредило 24 здания, одно обрушилось

Обложка © X / Dortie

Землетрясение в турецкой провинции Балыкесир привело к обрушению одного здания и повреждению ещё 24. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), под завалами остаётся один человек.

«В районе Синдыргы разрушен один дом. В результате поисково-спасательных работ четыре человека были извлечены живыми из-под обломков, поиски ещё одного человека продолжаются», — говорится в сообщении.

При землетрясении в Турции пострадали минимум четыре человека

Напомним, 10 августа на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1, эпицентр которого располагался в провинции Балыкесир. В результате происшествия обрушилось несколько жилых зданий. Жители региона самостоятельно разбирают завалы, не дожидаясь прибытия спасателей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже распорядился направить к месту происшествия экстренные службы.

Тимур Хингеев
