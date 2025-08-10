В результате землетрясения в Турции погиб один человек
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio
В результате землетрясения, произошедшего в провинции Балыкесир на западе Турции, погиб один человек. Об этом сообщил мэр Ахмет Акын телеканалу NTV.
Жертва оказалась под обломками зданий, разрушенных в ходе подземных толчков. Личность погибшего пока остаётся неизвестной, уточнил представитель местных властей.
Напомним, на западе Турции было зафиксировано землетрясение силой 6,1 балла, эпицентр которого располагался в провинции Балыкесир. В результате происшествия пострадали минимум четыре человека. Землетрясение также привело к обрушению одного здания и повреждению ещё 24.