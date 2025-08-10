Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 20:59

В результате землетрясения в Турции погиб один человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

В результате землетрясения, произошедшего в провинции Балыкесир на западе Турции, погиб один человек. Об этом сообщил мэр Ахмет Акын телеканалу NTV.

Жертва оказалась под обломками зданий, разрушенных в ходе подземных толчков. Личность погибшего пока остаётся неизвестной, уточнил представитель местных властей.

Несколько жилых зданий обрушилось из-за сильного землетрясения в Турции
Несколько жилых зданий обрушилось из-за сильного землетрясения в Турции

Напомним, на западе Турции было зафиксировано землетрясение силой 6,1 балла, эпицентр которого располагался в провинции Балыкесир. В результате происшествия пострадали минимум четыре человека. Землетрясение также привело к обрушению одного здания и повреждению ещё 24.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar