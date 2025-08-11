ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ХАМАС, выдававшего себя за журналиста

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении в Газе командира отряда движения ХАМАС, который выдавал себя за сотрудника телеканала Al Jazeera. Об этом проинформировала пресс-служба армии.

«Недавно в городе Газа Армия обороны Израиля нанесла удар по террористу Анасу аш-Шарифу, выдававшему себя за журналиста телеканала Al Jazeera. Аш-Шариф возглавлял террористический отряд в организации ХАМАС и отвечал за ракетные обстрелы израильских мирных жителей и военнослужащих», — сказано в заявлении пресс-службы.

Как утверждают в ЦАХАЛ, ранее были обнародованы разведданные и многочисленные документы из палестинского анклава, подтверждающие причастность ликвидированного к военному крылу ХАМАС. Речь идёт о списках личного состава и курсов подготовки боевиков, телефонных справочниках и распечатках о зарплате. В израильской армии добавили, что эти документы указывают на интеграцию членов ХАМАС в катарскую сеть Al Jazeera.

Кроме того, в ЦАХАЛ заверили, что перед нанесением удара были приняты меры, направленные на минимизацию сопутствующего ущерба для мирных жителей. Так, израильские военные использовали высокоточные боеприпасы, вели наблюдение с воздуха и собирали дополнительные разведывательные данные, чтобы свести к минимуму угрозу для гражданских.