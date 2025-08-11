Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 22:37

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ХАМАС, выдававшего себя за журналиста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении в Газе командира отряда движения ХАМАС, который выдавал себя за сотрудника телеканала Al Jazeera. Об этом проинформировала пресс-служба армии.

«Недавно в городе Газа Армия обороны Израиля нанесла удар по террористу Анасу аш-Шарифу, выдававшему себя за журналиста телеканала Al Jazeera. Аш-Шариф возглавлял террористический отряд в организации ХАМАС и отвечал за ракетные обстрелы израильских мирных жителей и военнослужащих», — сказано в заявлении пресс-службы.

Как утверждают в ЦАХАЛ, ранее были обнародованы разведданные и многочисленные документы из палестинского анклава, подтверждающие причастность ликвидированного к военному крылу ХАМАС. Речь идёт о списках личного состава и курсов подготовки боевиков, телефонных справочниках и распечатках о зарплате. В израильской армии добавили, что эти документы указывают на интеграцию членов ХАМАС в катарскую сеть Al Jazeera.

Кроме того, в ЦАХАЛ заверили, что перед нанесением удара были приняты меры, направленные на минимизацию сопутствующего ущерба для мирных жителей. Так, израильские военные использовали высокоточные боеприпасы, вели наблюдение с воздуха и собирали дополнительные разведывательные данные, чтобы свести к минимуму угрозу для гражданских.

Турция осудила план Израиля по оккупации Газы и призвала к единству
Турция осудила план Израиля по оккупации Газы и призвала к единству

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена ввести санкционные ограничения в отношении Израиля, если страна возьмёт под контроль всю территорию сектора Газа. В частности, Министерство обороны обсуждает возможность запрета на обучение израильских военных в Соединённом Королевстве. Министерство иностранных дел проводит анализ возможных санкций, которые смогут донести до правительства Биньямина Нетаньяху неприемлемость такого шага.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Израиль
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar