Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 23:13

Al Jazeera сообщила о гибели четырёх сотрудников при ударе Израиля по Газе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Четыре сотрудника катарского телеканала Al Jazeera погибли в результате удара ЦАХАЛ по шатру для журналистов возле больницы в Газе. Одним из погибших оказался репортёр Анас Аль-Шариф. Об этом говорится в сообщении, размещённом в соцсети X Al Jazeera.

«Четыре сотрудника Al Jazeera, включая репортера Анаса Аль-Шарифа, были убиты в результате израильской атаки по шатру для журналистов у главных ворот больницы Аль-Шифа в Газе», — сказано в публикации.

Британия пригрозила жёсткими санкциями, если Израиль вновь оккупирует Газу
Британия пригрозила жёсткими санкциями, если Израиль вновь оккупирует Газу

Напомним, ранее об уничтожении Анаса Аль-Шарифа сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. По данным ЦАХАЛ, журналист якобы являлся командиром отряда палестинского движения ХАМАС и отвечал за удары по израильским мирным жителям и военным. Как утверждают в ВС Израиля, перед нанесением удара были приняты меры, нацеленные на минимизацию ущерба для гражданского населения Газы, находившегося в зоне атаки.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Сектор Газа
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar