Al Jazeera сообщила о гибели четырёх сотрудников при ударе Израиля по Газе

Четыре сотрудника катарского телеканала Al Jazeera погибли в результате удара ЦАХАЛ по шатру для журналистов возле больницы в Газе. Одним из погибших оказался репортёр Анас Аль-Шариф. Об этом говорится в сообщении, размещённом в соцсети X Al Jazeera.

«Четыре сотрудника Al Jazeera, включая репортера Анаса Аль-Шарифа, были убиты в результате израильской атаки по шатру для журналистов у главных ворот больницы Аль-Шифа в Газе», — сказано в публикации.