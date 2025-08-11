Al Jazeera сообщила о гибели четырёх сотрудников при ударе Израиля по Газе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed
Четыре сотрудника катарского телеканала Al Jazeera погибли в результате удара ЦАХАЛ по шатру для журналистов возле больницы в Газе. Одним из погибших оказался репортёр Анас Аль-Шариф. Об этом говорится в сообщении, размещённом в соцсети X Al Jazeera.
«Четыре сотрудника Al Jazeera, включая репортера Анаса Аль-Шарифа, были убиты в результате израильской атаки по шатру для журналистов у главных ворот больницы Аль-Шифа в Газе», — сказано в публикации.
Напомним, ранее об уничтожении Анаса Аль-Шарифа сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. По данным ЦАХАЛ, журналист якобы являлся командиром отряда палестинского движения ХАМАС и отвечал за удары по израильским мирным жителям и военным. Как утверждают в ВС Израиля, перед нанесением удара были приняты меры, нацеленные на минимизацию ущерба для гражданского населения Газы, находившегося в зоне атаки.