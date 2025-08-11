Школьный шопинг без стресса: Life.ru выяснил, как не потратить лишнего, купив всё необходимое

По данным аналитиков сети гипермаркетов «О'Кей», в 2025 году стартовый набор одежды в школу обойдётся родителям в сумму от 16 тысяч до 23 тысяч рублей в зависимости от возраста и пола ребёнка. Одежда и обувь для мальчика младших классов будет стоить в среднем 15,6 тысяч рублей, для девочки — 18 тысяч рублей.

Для старших классов стоимость выше на 20–25%: 22 тысячи рублей для мальчиков и 23 тысячи рублей для девочек. Базовый комплект канцелярии стоит в среднем 5 500 рублей. В набор за эту стоимость входит всё необходимое — от портфеля, дневника и тетрадей до счётных палочек, пластилина и красок для уроков по ИЗО. Но и здесь многое зависит от конкретных требований школы и привычек семьи. Цена будет приемлемой, если закупаться не хаотично, а сформировать план.

Напишите два списка — «обязательное» (например, базовая форма, обувь и рюкзак, если старый больше не годится) и «можно отложить» (дополнительные тетради, наборы для труда, сменка). Это снизит нагрузку на бюджет и нервы.

Как не потратить лишнего: лайфхаки по экономии Ревизия — шаг №1. Перед походом в магазин достаньте всё с прошлого года: пенал, линейки, краски, спортивную форму. Многое из этого вполне может прослужить ещё год. Главное — честно оценить состояние, а не выбрасывать автоматически.

Дождитесь списка от учителя. Не покупайте «на всякий случай». Некоторые школы требуют определённые тетради, линейку на 15 см вместо 30 (например, в младших классах), не приветствуют ручки разных цветов. Чем точнее список, тем меньше шансов приобрести лишнее.

Ходите с ребёнком — но с планом. Ребёнок поможет выбрать то, что действительно подойдёт и понравится, тогда не придётся тратиться дважды. Важно проговорить, сколько можно потратить и какие параметры важны — качество, удобство, цвет. Можно договориться и о покупке какой-то вещи, которая будет просто радовать ребёнка в школе, но при этом укладываться в бюджет.

Комплекты — дешевле. Во многих гипермаркетах к школьному сезону формируют наборы: от канцелярии до одежды. Это позволяет экономить не только деньги, но и время. Ищите специальные стойки и тематические витрины вроде «Всё для школы». Также иногда ритейлеры дают хорошие скидки на оптовую закупку — в таком случае можно объединиться с родителями одноклассников ваших детей и купить тетради, письменные принадлежности и другую канцелярию.

Обратите внимание на собственные торговые марки. Это продукция сетей, которая по качеству обычно не уступает известным брендам, но стоит на 30–40% дешевле. Особенно это актуально для таких категорий, как тетради, папки, фломастеры и рюкзаки.

Не забывайте про карты и кешбэк. Дисконтные и бонусные программы в сезон часто формируют хорошие предложения. Поэтому проверьте банковские приложения и акции магазинов заранее. Тогда есть шанс купить более дорогой товар выгоднее за счёт кешбэка или скидки по карте лояльности.

Главное — расслабьтесь Отнеситесь к подготовке к школе, как к проекту, которым можно управлять. А ещё — возможности показать ребёнку, как взрослые планируют бюджет, делают выбор и умеют справляться со стрессом. Покупайте с умом, составьте график выездов на шопинг, не гонитесь за брендами, и не пытайтесь купить всё за один день. При этом помните, что хорошая обувь, рюкзак с анатомической спинкой и удобная одежда — долгосрочная инвестиции в здоровье и комфорт ребёнка.