10 августа, 23:41

Тыловые «герои»: Выяснилось, что украинские пропагандисты не спешат на поле боя

ТАСС: Украинских пропагандистов фиктивно отправляют на фронт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

В российских силовых структурах сообщили, что украинские пропагандисты под видом отправки на фронт на самом деле остаются в тылу и занимают штабные должности. Эти люди регулярно обращаются к населению с обещаниями скорой победы и критикой России, но сами не участвуют в боях, передаёт ТАСС.

В качестве примера приводят украинского ведущего Ореста Дрималовского. В начале 2024 года в прямом эфире он заявил, что уходит на передовую, но там его так и не видели. Через год ведущий уже выступает как спикер Вооружённых сил Украины (ВСУ).

А ранее в Минфине Финляндии предложили отказаться от прямых выплат беженцам из государственного бюджета. Хотя ответственность за интеграцию мигрантов останется на плечах местных властей, финансирование на эти цели придётся искать в иных источниках. Отметим, что значительную часть беженцев в Финляндии составляют около 45 тысяч украинцев, прибывших после начала специальной военной операции. Новая политика может существенно повлиять на поддержку этой категории мигрантов.

