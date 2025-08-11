Тыловые «герои»: Выяснилось, что украинские пропагандисты не спешат на поле боя
ТАСС: Украинских пропагандистов фиктивно отправляют на фронт
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
В российских силовых структурах сообщили, что украинские пропагандисты под видом отправки на фронт на самом деле остаются в тылу и занимают штабные должности. Эти люди регулярно обращаются к населению с обещаниями скорой победы и критикой России, но сами не участвуют в боях, передаёт ТАСС.
В качестве примера приводят украинского ведущего Ореста Дрималовского. В начале 2024 года в прямом эфире он заявил, что уходит на передовую, но там его так и не видели. Через год ведущий уже выступает как спикер Вооружённых сил Украины (ВСУ).
А ранее в Минфине Финляндии предложили отказаться от прямых выплат беженцам из государственного бюджета. Хотя ответственность за интеграцию мигрантов останется на плечах местных властей, финансирование на эти цели придётся искать в иных источниках. Отметим, что значительную часть беженцев в Финляндии составляют около 45 тысяч украинцев, прибывших после начала специальной военной операции. Новая политика может существенно повлиять на поддержку этой категории мигрантов.