Во Львове вооружённый пистолетом мужчина захватил заложников в торговом центре
Страна.ua: На западе Украины вооружённый пистолетом мужчина взял заложников в ТЦ
Во Львове, расположенном на западе Украины, произошёл инцидент с захватом заложников. По информации издания «Страна.ua», вооружённый мужчина удерживает людей.
По информации журналистов, инцидент произошёл в ТРЦ «Арсен». Злоумышленник вооружён пистолетом. Другие подробности произошедшего пока выясняются.
Ранее Life.ru рассказывал, что на рынке в Киеве два человека погибли из-за взрыва гранаты – происхождение боеприпаса осталось неизвестным. К слову, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что примерно пятая часть вооружений, направляемых на Украину, попадает в теневой оборот.